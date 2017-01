Dívida com o Vélez e R$ 50 mil por mês separam Barcos do Santos

SAMIR CARVALHO SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Santos está próximo de anunciar a contratação do atacante Hernán Barcos, que pertence ao Sporting, de Portugal, mas que está emprestado ao Velez Sarsfield, da Argentina, até junho deste ano. O UOL Esporte apurou dois motivos que separam o jogador da Vila Belmiro. O primeiro é que o centroavante tenta receber uma dívida do clube argentino antes de rescindir o seu contrato, que termina em junho. Além disso, David Barcos, irmão e representante do centroavante, pediu R$ 50 mil a mais de salário em relação a oferta santista. O presidente Modesto Roma fez a proposta pessoalmente na quinta-feira (5), em Buenos Aires, na Argentina. Inicialmente, o dirigente bateu o pé e espera que Barcos aceite a proposta santista, que já ultrapassa um pouco o teto salarial do clube paulista. Modesto Roma voltou ao Brasil no início da noite de quinta e aguarda uma ligação dos representantes de Barcos nesta sexta-feira para fechar o negócio. A cúpula santista considera que fez uma proposta "digna" de se contratar um centroavante de renome no futebol Cautelosos em relação a Barcos, o Santos também mantém conversas com o atacante Luis Fabiano. O problema é o que ex-centroavante do São Paulo precisa rescindir o seu contrato com o Tianjin Quanjian, da China, para avançar em negociações. No entanto, Barcos é a primeira opção para fazer "sombra" a Ricardo Oliveira. Desde que o camisa 9 chegou ao clube paulista no início de 2015, a diretoria considera que as apostas mais modestas não vingaram -casos de Nilson em 2015, e Rodrigão e Joel em 2016. A boa notícia é que a diretoria santista já foi informada que o Sporting não tem interesse em permanecer com Barcos e, por isso, deve facilitar a liberação do jogador. Desta forma, a contratação do argentino só depende da resposta de Barcos e do acerto com o Vélez. Além de tentar fechar com o Barcos, o Santos ainda espera contratar dois atacantes de velocidade e que atuem pelos lados de campo. A lista é extensa: Robinho, Marinho, Bruno Henrique, Bernard, Tayson e Clayton. Mas nenhum destes alvos está próximo do clube. Até o momento, o Santos contratou quatro reforços para esta temporada: o atacante Vladimir Hernandes, do Junior Barranquilla, da Colômbia, o lateral ambidestro Matheus Ribeiro, do Atlético-GO, o zagueiro Cleber, ex-Corinthians e que estava no Hamburgo, da Alemanha, e o volante Leandro Donizete, do Atlético-MG.