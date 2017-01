Destaques da programação (de 7 de janeiro a 13 de janeiro)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Confira os destaques da programação de filmes para a semana na TV aberta: - SÁBADO, 7 Record, 15h30. PARANORMAN Título original: Paranorman Produção: EUA, 2012 Direção: Chris Butler e Sam Fell Elenco: Kodi Smit-McPhee, Anna Kendrick, Christopher Mintz-Plasse Um jovem consegue falar com os mortos e os prefere do que os vivos. Então seu tio Prenderghast entra em contato para dizer que a maldição de uma bruxa centenária vai se realizar, e apenas Norman pode detê-la. - DOMINGO, 8 Globo, 15h24. PERCY JACKSON E O MAR DE MONSTROS Título original: Percy Jackson: Sea Of Monsters Produção: EUA, 2013 Direção: Thor Freudenthal Elenco: Jake Abel, Alexandra Daddario, Brandon T Jackson, Logan Lerman, Douglas Smith, Stanley Tucci Percy e seus amigos saem em busca do poderoso mágico Velocino de Ouro -o único que os pode ajudar a salvar o mundo. Eles então embarcam em uma perigosa aventura nas águas desconhecidas do Mar dos Monstros, conhecido pelos humanos como Triângulo das Bermudas. - SEGUNDA, 9 Globo, 23h38. SHERLOCK HOLMES: O JOGO DE SOMBRAS Título original: Sherlock Holmes: A Game Of Shade Produção: EUA, 2011 Direção: Guy Ritchie Elenco: Robert Downey Jr, Stephen Fry, Jared Harris, Jude Law, Rachel Mcadams, Noomi Rapace Sherlock Holmes continua desenvolvendo maneiras de ludibriar seus oponentes, enquanto seu fiel escudeiro Watson está prestes a se casar e sair numa lua de mel com sua amada. A única coisa que o caro Watson não esperava era que Holmes apareceria com uma teoria conspiratória de que um ardiloso professor estaria por trás de uma série de assassinatos. Quando uma amiga desaparece, depois de prestar um serviço sujo para o professor, Holmes descobre que uma cigana pode ser a chave para desvendar o mistério por trás das mortes. - TERÇA, 10 Globo, 3h11. E AÍ... COMEU? Título original: E Aí... Comeu? Produção: Brasil, 2012 Direção: Felipe Joffily Elenco: Bruno Mazzeo, Marcos Palmeira, Emílio Orciollo Neto, Dira Paes, Tainá Müller, Seu Jorge Recém separado, Fernando não se conforma com o fracasso de seu casamento com Vitória, enquanto seu amigo Honório, um jornalista “machão” casado com Leila, desconfia que a esposa tem um caso. Já Afonsinho sonha em ser um escritor de sucesso e tira onda de intelectual. Juntos, eles vão descobrir qual é o papel deles nesse mundo povoado por mulheres, sejam elas interesses amorosos ou não. - QUARTA, 11 Band, 22h30 SE EU FOSSE VOCÊ Título original: Se Eu Fosse Você Produção: Brasil, 2005 Direção: Daniel Filho Elenco: Thiago Lacerda, Danielle Winits, Lavínia Vlasak, Maria Gladys, Maria Ceiça, Leandro Hassum, Tony Ramos, Glória Pires Cláudio é um publicitário bem sucedido, casado com Helena, uma professora de música que cuida de um coral infantil. Acostumados com a rotina e com casamento de tantos anos, eles volta e meia têm uma discussão. Um dia, em uma briga maior do que o normal, acontece o inexplicável: eles trocam de corpos. Apavorados, Cláudio e Helena tentam aparentar normalidade até que consigam reverter a situação. Porém para tanto eles terão que assumir por completo a vida do outro e resolver os problemas entre eles. - QUINTA, 12 Globo, 1h13 SUPER 8 Título original: Super 8 Produção: EUA, 2011 Direção: J.J. Abrams Elenco: Joel Courtney, Jessica Tuck, Joel McKinnon, Miller, Ryan Lee, Zach Mills, Riley Griffiths No verão de 1979, uma turma de crianças resolve gravar um filme de terror. Eles decidem rodar uma cena na estação ferroviária e acabam presenciando o descarrilamento de um trem. Depois disso, coisas estranhas começam a acontecer, e eles suspeitam que aquilo não foi um acidente. - SEXTA, 13 Globo, 15h12 AS CRÔNICAS DE NÁRNIA - PRÍNCIPE CASPIAN Título original: The Chronicles of Narnia: Prince Caspian Produção: EUA/Polônia, 2008 Direção: Andrew Adamson Elenco: Ben Barnes, Georgie Henley, Skandar Keynes, William Moseley, Anna Popplewell, Peter Dinklage Um ano depois da primeira aventura, os irmãos Lucy, Edmund, Susan e Peter retornam ao mundo de Nárnia. Lá se passaram 1.300 anos desde a última visita. Enquanto os irmãos estavam fora, o lugar foi conquistado pelo rei Miraz, que governa sem misericórdia. Assim, eles reúnem os narnianos para mais uma batalha.