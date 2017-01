Destaques da programação (de 7 de janeiro a 13 de janeiro)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Confira os destaques da programação de filmes para a semana na TV paga: - SÁBADO, 7 HBO, 22h HORAS DE DESESPERO Título original: No Escape Produção: EUA, 2014 Direção: John Erick Dowdle Elenco: Owen Wilson, Lake Bell, Pierce Brosnan, Sterling Jerins, Claire Geare, Thanawut Ketsaro, Chatchawai Kamonsakpitak Jack Dwyner é um empresário americano que vive no sudeste asiático com sua família. Um golpe de Estado os pegará de surpresa, assim Jack e sua família tentarão escapar por todos os meios dos rebeldes que atacam a cidade. Estrelado por Owen Wilson e por Lake Bell (Jogo de Amor em Las Vegas). - DOMINGO, 8 Telecine Pipoca, 22h05. STAR TREK Produção: EUA, 2009 Direção: J.J. Abrams Elenco: Chris Pine, Eric Bana, Zoe Saldana Kirk, um jovem rebelde inconformado com a morte de seu pai recebe convite para fazer parte da formação de novos cadetes para a Frota Estelar. Conhece então Spock, um vulcano que optou por deixar seu planeta porque é metade humano e discordava do preconceito. Durante o treinamento, e também na primeira missão, os dois vivenciam novas experiências provocadas por seus estilos opostos. Assim, Spock, o cerebral, e Kirk, o passional, viverão uma grande aventura ao lado de outros tradicionais integrantes da tripulação da U.S.S. Enterprise, a mais avançada nave espacial da época. - SEGUNDA, 9 Maxprime, 22h. OS MAIS JOVENS Título original: Young Ones Produção: EUA, 2014 Direção: Jake Paltrow Elenco: Elle Fanning, Nicholas Hoult, Kodi Smit-McPhee, Robert Hobbs, Michael Shannon Em um mundo pós-apocalíptico, a água é o recurso mais valioso. Ernest Holm tenta conseguir que alguns encanamentos cheguem às suas terras e assim alimentar sua família, mas a traição chegará onde menos se espera e seu filho tentará descobrir a verdade. - TERÇA, 10 Telecine Premium, 22h. QUARTETO FANTÁSTICO Título original: Fantastic Four Produção: EUA, 2015 Direção: Josh Trank Elenco: Miles Teller, Michael B. Jordan, Kate Mara Reed Richards é um brilhante cientista. Por sua inteligência, ele ganha uma bolsa numa unidade especial e, junto com outros parceiros, vai parar em um universo alternativo. Após um acidente, eles retornam e descobrem que adquiriram superpoderes. Agora precisam usá-los para enfrentar uma grande ameaça. - QUARTA, 11 Telecine Pipoca, 22h. MOGLI: O MENINO LOBO (2016) Título original: The Jungle Book (2016) Produção: EUA/Reino Unido, 2016 Direção: Jon Favreau Elenco: Neel Sethi, Bill Murray, Scarlett Johansson Mogli é um menino que foi criado por lobos em uma floresta indiana. Mesmo convivendo em harmonia com os animais, ele é visto como uma ameaça pelo tigre Shere Khan. Temendo pela sua segurança e a de seu bando, ele decide se afastar da floresta. - QUINTA, 12 Telecine Premium, 22h. OS 33 Título Original: The 33 Produção: Chile/EUA, 2015 Direção: Patricia Riggen Elenco: Antonio Banderas, Cote De Pablo, Juan Pablo Raba Um desmoronamento faz com que a única entrada e saída de uma mina no Chile seja lacrada, prendendo 33 mineradores a mais de 700 metros abaixo do nível do mar. Liderados por Mario Sepúlveda (Antonio Banderas), precisam racionar o alimento disponível. Enquanto isso, o Ministro da Energia Laurence Golborne (Rodrigo Santoro) faz o possível para conseguir que os mineiros sejam resgatados, enfrentando dificuldades técnicas e o próprio tempo. - SEXTA, 13 Cinemax, 21h. ATÉ O FIM Título original: All Is Lost Produção: EUA, 2013 Direção: J.C. Chandor Elenco: Robert Redford Um homem viaja sozinho em seu veleiro pelo Oceano Índico. Mas a embarcação se choca contra um container abandonado e sofre terríveis danos. Agora ele terá que se esforçar para sobreviver no meio de uma tempestade e cada vez com menos recursos.