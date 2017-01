33 presos são mortos em penitenciária de Roraima, diz secretaria da Justiça

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Seju (Secretaria de Justiça e Cidadania) de Roraima confirmou nesta sexta-feira (6) a morte de 33 detentos na Pamc (Penitenciária Agrícola de Monte Cristo), na zona rural de Boa Vista. De acordo com a secretaria, a ação aconteceu por volta das 2h30, quando um grupo de apenados deixou as celas e iniciou a chacina. A pasta informou que equipes do Bope (Batalhão de Operações Especiais) e da Polícia Militar (PM) estão na unidade e que os presos já foram recolocados em suas celas. No ano passado, na Penitenciária Agrícola de Monte Cristo, e na Penitenciária Ênio dos Santos Pinheiro, diferenças entre o PCC (Primeiro Comando da Capital) e o Comando Vermelho, causaram a morte de 18 detentos. Na ocasião, José Serra, ministro das Relações Exteriores, disse que a solução para a violência e as violações de direitos humanos nos presídios passa por uma reforma do sistema prisional.