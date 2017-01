Entrega da declaração do Imposto de Renda de 2017 começa em 2 de março

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os contribuintes terão entre 2 de março e 28 de abril para entregar a declaração do Imposto de Renda de 2017, referente ao ano-calendário de 2016, conforme cronograma divulgado nesta sexta-feira (6) pela Receita Federal. A partir do dia 20 de janeiro já será possível baixar no site da Receita o carnê-leão (para profissionais liberais) e o programa de ganho de capital, que apura lucro e respectivo IR em casos de venda de bens e direitos de qualquer natureza, inclusive no recebimento de parcelas relativas a vendas a prazo, efetuada em anos anteriores, com tributação adiada. Já o programa para declaração do Imposto de Renda estará disponível a partir de 23 de fevereiro para download, também no site da Receita. A Receita informou também que divulgará na segunda quinzena de janeiro a tabela de reajuste do salário de contribuição para aplicação das alíquotas do IR durante o ano de 2017. DOCUMENTOS PARA FAZER A DECLARAÇÃO - Cópia da declaração do IR de 2016, impressa, arquivada na memória do computador, gravada em CD ou em pen drive - Título de Eleitor para o contribuinte que for declarar pela primeira vez Informes de rendimentos recebidos das fontes pagadoras (no caso de assalariados) - Cópias de recibos/notas fiscais fornecidos a pacientes/clientes (no caso de autônomos) - Livro-caixa, no caso de autônomos - Informe de rendimentos do INSS (no caso de quem recebe benefícios previdenciários) ou de entidades de previdência privada - Informes de rendimentos financeiros fornecidos por bancos - Informes de pagamento de contribuições a entidades de previdência privada. É preciso nome e CNPJ da entidade - Recibos/carnês de pagamento de despesas escolares dos dependentes ou do próprio contribuinte. É preciso nome e CNPJ dos estabelecimentos de ensino - Recibos de aluguéis pagos/recebidos em 2016 - Nome e CPF dos beneficiários de despesas com saúde, como médicos, dentistas, psicólogos etc. - Nome e CNPJ dos beneficiários de pagamentos a pessoas jurídicas, como hospitais, planos de saúde, clínicas de exames laboratoriais etc. - Nome e CPF de beneficiários de doações/heranças e respectivo valor - Nome e CPF dos dependentes maiores de 14 anos, completados até 31 de dezembro de 2016. Para os menores de 14 anos, não é preciso indicar o CPF - Nome e CPF de ex-cônjuges e de filhos para comprovar o pagamento de pensão alimentícia - Dados do empregado doméstico com os recolhimentos das contribuições ao INSS. É preciso nome, CPF e NIT do empregado e o valor total pago em 2016 - Escrituras ou compromissos de compra e/ou venda de imóveis, terrenos, adquiridos ou vendidos em 2016 - Documento de compra e/ou venda de veículos em 2016, além de marca, modelo, placa e nome e CPF/CNPJ do comprador ou do vendedor - Documento de compra de veículos ou de bens por consórcios em 2016 Documentos sobre rescisões trabalhistas, com valores individualizados de salários, férias, 13º salário, FGTS etc.