Prefeitura promete agilizar alvarás e fiscalizar comércio ilegal

A Secretaria Municipal de Urbanismo (SMU) vai trabalhar com três principais pilares de atuação, atendendo diretriz estabelecida pelo prefeito Rafael Greca para agilizar processos, facilitar a vida de quem investe e garantir a conformidade no comércio da cidade.

De acordo com o secretário Marcelo Ferraz, “o primeiro ponto é resolver a demora para a emissão de alvarás”, tornando o processo mais rápido e eficiente, com a integração de outras secretarias e órgãos envolvidos na análise dos projetos. Essa é uma ação especialmente relevante no cenário de crise econômica enfrentado pelo país nos últimos anos.

“Outro aspecto importante é aumentar e melhorar a fiscalização, visando o cumprimento da legislação, bem como prazos estabelecidos”, disse Ferraz. “Também é importante que haja um esforço para aproximar o poder público da iniciativa privada.”

Alvarás

Para Ferraz, é essencial que Curitiba se integre à Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios (REDESIM). Trata-se de um sistema integrado que permite a abertura, fechamento, alteração e legalização de empresas em todas as Juntas Comerciais do Brasil.

“Curitiba é uma das poucas cidades do Paraná e uma das poucas capitais não integradas ao sistema. Queremos tornar os processos mais rápidos e, em alguns casos, imediatos", afirmou. "Eliminar entraves burocráticos é uma maneira do poder público contribuir com o desenvolvimento econômico.”

Comércio informal

Em relação ao comércio informal, o secretário avalia que o problema é especialmente presente no centro de Curitiba e enfatiza que a falta de controle gera prejuízos para os comerciantes legalizados, para o turismo e para os moradores da cidade. “Vamos retomar as operações de fiscalização integrada, contando com o apoio da Guarda Municipal e da Secretaria de Meio Ambiente”, garantiu ele.

Diálogo

De acordo com Ferraz, a Secretaria de Urbanismo vai manter um diálogo aberto, direto e transparente com os diferentes setores da sociedade, especialmente com os agentes econômicos. “Hoje existem na secretaria diversos conselhos e instâncias de aprovação de projetos. Ao meu ver isso torna o ciclo de aprovação muito longo e moroso. Pretendo enxugar essa estrutura e torná-la mais participativa”, afirmou.

Mudança

Com a redução do número de secretarias estabelecida por Greca, o Urbanismo absorveu a antiga Secretaria de Assuntos Metropolitanos. Com isso, há redução no número de cargos de diretoria. “Julgo desnecessária a estrutura que havia.”