BR-277 receberá mais de 120 mil veículos no fim de semana

Rumo ao Litoral: previsão do Simepar é de sol e temperaturas altas (foto: Franklin de Freitas)

O primeiro fim de semana do ano de 2017 será movimentando na principal ligação entre Curitiba e o litoral paranaense. A BR-277 deve receber 122 mil veículos em ambos os sentidos entre hoje (06) e domingo (08).

A previsão do Simepar (Serviço Meteorológico do Paraná) é de sol e temperaturas altas. Com isso, os veranistas poderão aproveitar os benefícios do litoral do Paraná. Os horários com maiores movimentos são: hoje com 2,9 veículos/hora entre 19 e 20h; amanhã com 1,7 mil automóveis entre 14h e 15h e, no domingo de retorno, o pico é de 2,8 mil veículos entre 18h e 19h.

Com do fluxo intenso, a concessionária Ecovia que administra a BR-277 informa que a capacidade da rodovia é acima desse número.

“Apesar da capacidade da rodovia, programe sempre sua viagem, incluindo em sua rota até duas paradas estratégicas ao viajar pela BR-277 sentido Litoral”, explica Raul Boff, gerente de Atendimento ao Usuário da Ecovia. “Há café e água nos km 10, 35 e 61 da rodovia”, conclui.

O 0800 410 277 é o telefone da concessionária e funciona 24h por dia. Deve ser usado em casos de panes, acidentes, etc.