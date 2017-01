Greca segue em recuperação e médicos já falam em alta

Greca: mesmo do hospital, prefeito anunciou nomeação de administradores regionais (foto: Franklin de Freitas)

Novo boletim divulgado na manhã desta sexta-feira (06) informa que o prefeito Rafael Greca (PMN) segue com seu "quadro de saúde bastante satisfatório, alcançando bons rendimentos nos exercícios fisioterápicos realizados". Segundo os médicos do hospital Marcelinho Champagnat, onde ele está internado, o prefeito passou bem a noite e acordou bastante disposto e com capacidade respiratória "em nível bastante bom".

Ainda de acordo com o boletim, a evolução do quadro de saúde do prefeito "permite que a equipe médica pense na possibilidade de alta em breve";

O próximo boletim será divulgado hoje às 18 horas.

Como vem fazendo desde sua internação, na segunda-feira, Greca divulgou nova gravação feita do hospital, onde comemora sua recuperação e a possibilidade de voltar em breve para casa. "Hoje termina o tempo do Natal. É dia dos reis magos. Eu feliz estou me recuperando e já com possibilidade de ter alta e voltar para minha casa", comentou o prefeito, que mesmo do hospital, segue despachando. Hoje ele anunciou a nomeação dos administradores regionais da Capital.

Greca foi internado um dia após a posse, depois de sentir-se mal no início da tarde de segunda-feira, com um diagnóstico de tromboembolia pulmonar. Na véspera da posse, no sábado, ele já havia sido internado após sentir falta de ar quando verificava os preparativos para a cerimônia, no Memorial de Curitiba, mas acabou sendo liberado no domingo para assumir o cargo. Os médicos negaram relação entre os dois episódios.