Atlético-MG diminui folha salarial em quase R$ 1 milhão

VICTOR MARTINS BELO HORIZONTE, MG (UOL/FOLHAPRESS) - Os principais jogadores do Atlético-MG iniciam a pré-temporada neste sábado (7), sob o comando do técnico Roger Machado. Por enquanto, apenas três novidades em relação ao elenco do ano passado. O zagueiro Felipe Santana, o lateral esquerdo Danilo Barcelos e o atacante Rafael Moura, que retorna após empréstimo ao Figueirense. Ainda em busca por reforços, o Atlético-MG ganhou um fôlego financeiro nos últimos dias. Com os jogadores que deixaram o clube ao término da temporada 2016, o clube diminuiu a folha salarial em quase R$ 1 milhão. Entre os atletas que não fazem mais parte do elenco, o meia Dátolo era o que tinha o maior custo mensal. O argentino recebia R$ 350 mil do Atlético. Além dele, também deixaram a Cidade do Galo o zagueiro Edcarlos e os volantes Leandro Donizete e Júnior Urso. Economia que pode ficar ainda maior caso Carlos Eduardo seja negociado com o Karabükspor, da Turquia. O meia tem vínculo com o Atlético até o final de 2017, mas como jogou pouco em 2016 e tem proposta para deixar o clube, ficar em Belo Horizonte parece algo difícil de acontecer. No entanto, mesmo com a economia feita com a saídas desses jogadores, o Atlético permanece no topo dos clubes que mais gastam com salários no futebol brasileiro. Embora a diretoria do clube não fale abertamente sobre o assunto, a folha salarial do clube mineiro estava acima dos R$ 10 milhões mensais na temporada 2016. A prioridade do Atlético no mercado é por jogadores para a defesa e volantes. Tanto que Arouca já tem um acerto com o clube, mas depende da liberação do Palmeiras para reforçar a equipe mineira. Além do volante palmeirense, outros jogadores da posição seguem no radar atleticano, com o colombiano Cuéllar, do Flamengo. O fato de começar a pré-temporada com o elenco incompleto não é uma preocupação para a diretoria atleticana. Ainda em dezembro, o presidente do Atlético, Daniel Nepomuceno, já falava em completa a lista de reforços somente após Roger avaliar o elenco durante os treinos na Cidade do Galo. "É pensar em algumas posições mais carentes e depois, quando o Roger tiver todo o grupo, fazer uma avaliação mais criteriosa, porque vamos precisar", disse o mandatário em entrevista à Rádio Itatiaia.