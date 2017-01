Sanepar faz limpeza de mais de 60 quilômetros de faixa de areia

A Sanepar (Companhia de Saneamento do Paraná) está atuando na limpeza das praias e na higienização da areia nos municípios de Guaratuba, Matinhos e Pontal do Paraná. A empresa faz a coleta de resíduos deixados na faixa de areia da praia e o peneiramento de areia em mais de 60 quilômetros lineares de orla. Do dia 21 de dezembro até o início de janeiro, a Sanepar já retirou mais de 123 toneladas de resíduos.

O trabalho vai até o dia 5 de março, com o uso de seis máquinas saneadoras, seis tratores e seis veículos de carga do tipo dumper. A empresa contratou 96 trabalhadores, moradores do Litoral, para atuar no recolhimento de resíduos na faixa de areia. “Mesmo com esse trabalho, a população pode colaborar com a limpeza, recolhendo os resíduos que produzirem durante o tempo em que permanecerem na praia. O material pode ser colocado em sacos de lixo que estamos distribuindo na praia”, diz o gerente de Resíduos Sólidos da Sanepar, Péricles Weber.

Todo o lixo recolhido pelas equipes da Sanepar nas faixas de areia fica armazenado na orla para que as prefeituras municipais façam a coleta e destinação adequada. As prefeituras municipais continuam sendo responsáveis pela coleta e destinação dos resíduos urbanos.

FUNCIONAMENTO - Os coletores trabalham durante o dia, com o uso de carrinhos de mão, utilizados em pequenas distâncias, e com auxílio das dumpers, que podem transportar até duas toneladas de resíduos cada.

À noite, a partir das 20h30, são utilizadas as seis saneadoras de areia, movidas com o uso de tratores. As saneadoras peneiram a areia e ajudam a aerar as areias secas, processos fundamentais para a higienização. Também são retirados, nessa atividade, resíduos de menor tamanho, como cacos de vidro, pregos, objetos cortantes, bitucas de cigarro e tampinhas de garrafa.

O processo de higienização das máquinas saneadoras ajuda a eliminar bactérias, fungos e parasitas, o que contribui para a redução dos casos de diarreias, doenças de pele e viroses.

Todas as equipes de trabalho estão devidamente uniformizadas e os equipamentos que utilizados à noite usam iluminação e giroflex, para dar mais visibilidade e segurança. A Companhia pede a atenção dos frequentadores das praias, especialmente dos que estão com crianças, no período em que as máquinas estão funcionando. A atividade com as saneadoras e tratores vai até 1h30 da madrugada.