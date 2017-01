Prefeitura define os novos administradores regionais

O prefeito Rafael Greca nomeou nesta quinta-feira (5/1) os dez novos administradores regionais de Curitiba, que têm a missão de descentralizar a gestão, agilizando a implementação dos projetos e atendendo de perto as demandas da população.

De acordo com o secretário municipal de Governo, Luiz Fernando Jamur, responsável pela área, as escolhas foram balizadas pela afinidade com o plano de governo do prefeito, que foi amplamente discutido com a população.

Além disso, aponta Jamur, são lideranças com atuação direta junto às comunidades e que já demonstraram boa capacidade gerencial. Segundo a prefeitura, uma das principais diretrizes definidas por Greca é ter a gestão o mais próxima possível dos cidadãos. Atuando de forma descentralizada, as dez unidades atendem todos os 75 bairros de Curitiba.

O trabalho das Administrações Regionais vai ser reforçado com a criação de um departamento específico para fazer a coordenação das unidades. Segundo Jamur, o setor vai atuar como um facilitador para implantação dos programas de governo em toda a cidade.

Os novos administradores regionais são:

Administração Regional Matriz – Guacira Camargo Assunção Civolani

Administração Regional Boqueirão – Ricardo Alexandre Dias

Administração Regional Cajuru – Marcio José Nunes

Administração Regional Boa Vista – Janaína Lopes Gehr

Administração Regional Santa Felicidade – Simone da Graça das Chagas Lima

Administração Regional Portão – Gerson Gunha

Administração Regional Pinheirinho – João Simões Cordeiro

Administração Regional Bairro Novo – Fernando Wernek Bonfim

Administração Regional CIC – Raphael Keiji Assahida

Administração Regional Tatuquara – Jadir Silva de Lima

O responsável pelo Departamento de Regionais da secretaria de Governo será José Dirceu de Matos.

Nome

A nomenclatura das unidades voltará a ser “Administração Regional”; na gestão anterior elas passaram a ser chamadas de “Subprefeituras”.