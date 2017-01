Trump reitera que recursos gastos com muro serão reembolsados pelo México

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, criticou nesta sexta-feira (6) relatos na imprensa de que os contribuintes americanos pagariam pela construção do muro na fronteira com o México, dizendo que a mídia não relatou que os fundos dos EUA gastos para começar o projeto seriam reembolsados pelo país vizinho. "A imprensa desonesta não relatou que qualquer recurso gasto na construção da Grande Muralha (para se ter mais velocidade), será pago de volta pelo México depois!", disse Trump em uma rede social. O peso mexicano exibia leve desvalorização após o comentário. A moeda mexicana recuou para mínimas recordes em relação ao dólar nesta semana, conforme Trump intensificava críticas a empresas que produzem bens no país vizinho em vez de nos EUA. Segundo a imprensa americana, a equipe de transição de Trump havia indicado a republicanos no Congresso que ele preferia financiar a construção do muro utilizando o processo de apropriações, já em abril. Trump disse em seu comentário na internet que o financiamento inicial dos EUA seria para começar a construção do muro mais rapidamente, e que o México eventualmente pagaria os EUA de volta. Kellyanne Conway, uma das principais assessoras de Trump, disse que o presidente eleito não voltaria atrás em sua promessa de campanha de fazer o México pagar pelo muro. "Nada mudou em nossa perspectiva. O Congresso está assumindo a tarefa de explorar diversas opções para pagar pelo muro", disse ela à rede CBS nesta sexta-feira.