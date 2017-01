Obras deixam trânsito lento na esquina da Martim Afonso e Fernando Moreira

Trânsito continua lento na esquina das ruas Martim Afonso e Professor Fernando Moreira, onde equipes da Prefeitura fazem trabalhos de controle de erosão. Duas faixas da Rua Martim Afonso, e uma da Rua Fernando Moreira, estão bloqueadas até o fim da tarde.

A Rua Padre Antonio, no Alto da Glória, que passa ao lado do Colégio Estadual do Paraná, está bastante movimentada entre as avenidas Agostinho Leão Júnior e João Gualberto.

Nas ruas centrais da cidade o tráfego é normal. Pequena lentidão apenas em pontos como cruzamento das ruas Tibagi e Marechal Deodoro; na esquina das ruas Alferes Poli e André de Barros, e no entroncamento da Avenida Marechal Floriano e Rua José Loureiro