Bowie soube de câncer três meses antes de morrer

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um documentário da BBC, previsto para ir ao ar no sábado (7) na Inglaterra, revelará que David Bowie só descobriu que estava com câncer três meses antes de morrer, em 10 de janeiro de 2016. "David Bowie: The Last Five Years" (em português, "David Bowie: Os Últimos Cinco Anos") será exibido na véspera dos 70 anos de nascimento cantor, no domingo (8). De acordo com o filme, Bowie decidiu interromper o tratamento enquanto filmava "Lazarus", clipe de seu último single lançado no álbum "Blackstar". Até a morte, o artista manteve segredo sobre a doença. Johan Renck, diretor do vídeo, conta em entrevista ao documentário que Bowie lhe pediu "uma performance simples". No clipe, ele canta deitado no leito de um hospital versos como "olhe aqui para cima, estou no céu". A ideia, disse, surgiu uma semana antes de ele receber o diagnóstico final. Reck afirma que, enquanto estavam filmando, o artista soube que não iria mais resistir. "The Last Five Years" é dirigido por Francis Whately, mesmo diretor de "David Bowie: Five Years (2013)", que conta a história dos anos mais importantes na carreira do cantor britânico (1971-1983) e é uma alusão à música "Five Years", do álbum "Rise and Fall of Ziggy Stardust".