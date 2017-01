André Gonçalves ameaça agredir jornalista que relatou suposta infidelidade de Danielle Winits

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - André Gonçalves ameaçou agredir fisicamente Leo Dias, do programa "Fofocando" (SBT) e do jornal "O Dia", por uma nota que o jornalista publicou sobre Danielle Winits, mulher do ator. "Deixa eu te falar uma parada, já que você não respeita ninguém. Já que você mente e inventa um monte de mentira... É o seguinte: não tem processo, eu vou quebrar seus dentes, meu filho! Seu cheirador de cocaína", disse Gonçalves por meio de um vídeo publicado em sua conta no Instagram nesta sexta (6). A confusão começou porque Leo Dias afirmou por meio de sua coluna que Winits teria furado fila no aeroporto Santos Dumont, no Rio, alegando estar grávida. Ela e o marido viajaram no último dia 30 a Nova York, onde passaram o Réveillon. A atriz, então, usou as redes sociais para desmentir a notícia: "Leo Dias (pseudo jornalista) é um ser humano que merece muito além do que apenas 15 minutos de fama a qual tanto persegue anos a fio. [Ele] Merece ser suprido de amor, tamanha carência a qual esmaga esse peito desnutrido de afeto, merece um basta em si mesmo, tamanha falta de respeito para com o próximo, merece ser amado pelo amor que o falta, pela mentira que o completa, pela incompletude que o cerca". O jornalista respondeu a crítica dizendo ter recebido testemunhos de outros passageiros do voo. Ele ainda relatou um suposto caso de infidelidade de Danielle Winits durante o relacionamento dela com Amaury Nunes. A atriz e o ex-jogador de futebol ficaram juntos por quatro anos antes, terminaram em maio de 2016. Procurada, a assessoria de Gonçalves falou que não vai comentar as ameaças. Leo Dias e Danielle Winits não responderam às tentativas de contato da reportagem.