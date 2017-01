Presente de aniversário, Cruzeiro já vende camisa 96 de Thiago Neves

BELO HORIZONTE, MG (UOL/FOLHAPRESS) - Anunciado pela primeira vez durante a missa em celebração aos 96 anos do Cruzeiro, o meia Thiago Neves é a grande contratação do clube para esta temporada. No final do ano passado, o presidente Gilvan de Pinho Tavares prometeu um grande reforço e cumpriu com a palavra neste início de temporada. Thiago foi anunciado, agora de forma oficial, na tarde da última quinta-feira (5). Horas depois, o clube mineiro já disponibilizou a camisa 96 para seu torcedor. O número da camisa que deverá ser utilizado pelo jogador já está sendo comercializado nas lojas do clube. Thiago Neves fechou um contrato de três anos com o Cruzeiro. No momento, o jogador resolve os últimos detalhes para deixar os Emirados Árabes e retornar ao Brasil. Ele é aguardado em Belo Horizonte na semana que vem para realizar exames, assinar o novo contrato e se juntar ao grupo que se reapresenta na segunda-feira. Apesar de já acertado com o meia desde o início da semana, para tirar Thiago Neves do Al Jazira, o Cruzeiro teve um pouco de dificuldade. O jogador estava encostado no clube desde outubro e não recebia salários desde então. Uma saída amigável foi tentada, mas diante da negativa do time árabe, o advogado da atleta precisou recorrer à Fifa para conseguir a rescisão do contrato e liberação do atleta.