Uruguaios aceitam proposta e Gabriel Fernandez fica próximo do Grêmio

MARINHO SALDANHA PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - A proposta oficial apresentada pelo Grêmio na quinta-feira (4) foi aceita pelo Racing-URU e Gabriel Fernandez, de 22 anos, está muito próximo de ser anunciado pelo tricolor. A tendência é que ele chegue na próxima semana. Em contato com a reportagem, o presidente do Racing, Raul Rodríguez, confirmou que aceitou a proposta gremista. O clube brasileiro compra 70% dos direitos do atleta por 2 milhões de dólares (R$ 6,5 milhões). O pagamento será parcelado durante o ano. O restante permanece com os uruguaios, que lucram com venda futura. "El Toro" foi goleador do Campeonato Uruguaio. A negociação por pouco não foi desfeita por conta da participação de muitos empresários, que tornariam o valor do negócio mais alto do que o esperado. Mas o Grêmio recuou, ameaçou sair do acordo, e acabou retomando para fechar. Enquanto isso, a direção do Grêmio não confirma a contratação até o momento. Porém, espera que Fernandez chegue a Porto Alegre na próxima semana para realizar exames e assinar contratos. Sem Kayke, que teve negociação encerrada sem sucesso na noite de quinta-feira, o tricolor procura por mais atacantes. Além de Fernandez, o paraguaio Colmán é o alvo predileto.