Modesto mantém esperança por Robinho e diz que 'fim de semana vai ser importante'

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O presidente do Santos, Modesto Roma Júnior, ainda acredita que Robinho possa trocar o Atlético-MG pela Vila Belmiro. Embora continue sem dar muitos detalhes sobre a situação, Modesto disse nesta sexta-feira (6), em entrevista ao Sportv, que acredita que avanços possam ocorrer neste fim de semana. "Eu acho que pode ser que aconteça alguma coisa. Vamos ver", disse Modesto, que completou o raciocínio após uma longa pausa. "Esse fim de semana vai ser importante. Vamos conversar muito esse fim de semana, que vai ser um fim de semana importante", disse. Porém, quando questionado se estava mais otimista com a possibilidade de contratar Robinho, ele voltou a desconversar. "Vamos deixar o assunto Robinho para quando ocorrer alguma coisa, por enquanto não aconteceu", disse. "Eu sou sempre otimista, ainda mais quando me sento numa mesa de almoço, fico ainda mais", brincou.