Cotado para reforçar o Furacão, Dátolo fecha com outro rubro-negro

(foto: Reprodução)

O meia Dátolo, um dos sonhos do Atlético-PR para reforçar o elenco que disputará a Copa Libertadores neste ano, não virá mais. Nesta sexta-feira (06/01) o Vitória anunciou a contratação do argentino ex-Atlético-MG para substituir Marinho, que deve ser negociado com o futebol chinês.

No Twitter, o clube baiano postou uma imagem do atleta gringo com os dizeres: "O Maestro do Leão". Já ao site oficial do clube, o argentino disse estar muito feliz em unir sua experiência com a confiança depositada pelo clube nele.

"Estou com muita vontade de jogar e feliz em vestir a camisa rubro-negra. O projeto do Vitória este ano é de muita alegria para o torcedor e cabe a nós, jogadores, cumprirem esta meta. Não conheço a Bahia, mas dizem que é um lugar maravilhoso", disse o jogador.

Aos 32 anos, o atleta esteve muito próximo de fechar com o Furacão no começo do ano, quando aceitou reduzir seu salário de R$ 300 mil para R$ 200 mil pela oportunidade de voltar a trabalhar com Paulo Autuori. Mais tarde, porém, o interesse do Boca Junior, clube de seu coração, começou a complicar as negociações, que ficaram insustentáveis após o Vitória avançar com uma proposta pelo ajogador.