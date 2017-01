Corinthians define zagueiro do Bordeaux como alvo principal e monta oferta

DASSLER MARQUES SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O gerente de futebol corintiano Alessandro Nunes terá uma reunião importante nesta sexta-feira (6) em relação ao zagueiro Pablo, do Bordeaux. Ele foi definido como alvo prioritário para o sistema defensivo. Agora, o Corinthians avalia o cenário para enviar uma oferta oficial à equipe francesa. A princípio, a direção corintiana deve propor um empréstimo por Pablo. Na avaliação do clube, que passa por momento financeiro delicado, os valores indicados pelo Bordeaux por um jogador de 25 anos seriam difíceis para uma oferta de compra. A favor do Corinthians, pesa o momento do jogador. Pablo não atuou nenhum minuto em metade já transcorrida na temporada europeia. Ele realizou uma cirurgia de púbis nas férias, voltou depois ao elenco e não conseguiu espaço em razão do número de estrangeiros já preenchido. O zagueiro tem jogado amistosos e treinado regularmente para manter a forma. Fernando Cesar Souza, empresário de Pablo, consultou o Bordeaux sobre o interesse do Corinthians e o que a equipe francesa desejava para uma negociação. A resposta foi de que uma proposta oficial deve ser enviada para avaliação. Companheiro de clube de Pablo, o ex-atacante corintiano Malcom já forneceu referências sobre a oportunidade de defender a camisa corintiana. Pablo é nome monitorado pelo Corinthians desde 2014, quando se destacou a serviço do Avaí durante a série B. No ano seguinte, pela Ponte Preta, voltou à pauta e teve, inclusive, uma grande atuação diante dos corintianos -nas quartas de final do Paulista, vitória da equipe da casa em Itaquera por 1 a 0. Uma negociação chegou a ser aberta, mas Pablo acabou vendido à França. Antes dele, o Corinthians tinha Ernando, do Internacional, como alvo principal, mas não avançou nas negociações. Até aqui, o Corinthians tem dois jogadores oficializados para 2017 (Jô e Luidy, atacantes), dois já encaminhados, à espera de assinatura (Kazim, atacante, e Paulo Roberto, volante), e outros dois em tratativas (Gabriel Girotto, volante, e Pottker, atacante).