SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ator Marcello Novaes tranquilizou os fãs e afirmou que seu filho, Pedro, 19, está bem após ter sofrido um acidente de carro nesta quinta-feira (5), no Rio, quando o veículo caiu na praia de São Conrado. Em uma mensagem do ator no "Vídeo Show" (Globo) desta sexta (6), ele também aproveitou para dar um pequeno puxão de orelha no garoto, dizendo que é preciso tirar lições do episódio.

"Estou passando aqui para dizer que esta tudo bem com o Pedro", declarou o ator, na gravação exibida pelo programa. "Ele teve um descuido, porque deixou o carro engrenado, que subiu na calçada e caiu na praia de São Conrado", acrescentou. Marcello, então, disse que o filho precisa tirar lições do que aconteceu. "Tomara que ele aprenda com esse descuido. Acontece, o importante é que ninguém se feriu", completou.

Ao jornal "O Globo", Pedro Novaes afirmou que se esqueceu de puxar o freio de mão quando foi jogar fora um giz de cera de sua irmã. Assim, o carro, que é automático, ficou desgovernado, atravessou a pista e a ciclovia até cair na areia. Marcello Novaes e Letícia Spiller, pais do garoto, ganharam destaque ao formar o casal Raí e Babalu na novela "Quatro Por Quatro", exibida pela Globo em 1994. Depois, se casaram no ano seguinte, ficando juntos até 2000. Atualmente, estão no ar em "Sol Nascente", trama na qual voltaram a viver um casal após mais de 15 anos da separação.

Esse é o segundo acidente de carro envolvendo filhos de famosos da Globo em 2017. Nesta terça (3), o carro em que Vinícius Bonemer, filho de William Bonner e Fátima Bernardes, se chocou com um caminhão na altura da cidade de Cabo Frio, no Rio. Vinícius está em casa, se recuperando da batida. A polícia investiga o acidente.