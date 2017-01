Um homem armado abriu fogo nesta sexta-feira (6) no aeroporto de Fort Lauderdale, na Flórida (EUA), matando cinco pessoas antes de ser detido, informou o xerife do condado de Broward, onde se situa a cidade. "Confirmado: tiroteio no aeroporto internacional Hollywood de Fort Lauderdale, com várias pessoas mortas. Um indivíduo está sob custódia", informou, no Twitter, o gabinete do xerife do condado de Broward. Oito pessoas estariam feridos.