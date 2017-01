Em discurso final, primeira-dama pede que jovens 'não tenham medo'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A primeira-dama dos Estados Unidos, Michelle Obama, fez nessa sexta-feira (6) seu discurso de despedida da Casa Branca, agradecendo a seus apoiadores e dizendo para os jovens do país "não terem medo". "Ter sido dua primeira-dama foi a maior honra da minha vida, e eu espero ter deixado vocês orgulhosos", afirmou Michelle. "Eu quero que nossos jovens saibam que eles importam, que eles têm pertencimento", acrescentou. "Então não tenham medo. Vocês me ouvem, jovens? Não tenham medo. Tenham foco. Tenham esperança. Sejam empoderados. Empoderem-se com boa educação. Depois saiam e usem essa educação para construir um país que mereça suas promessas infinitas. Liderem pelo exemplo por meio da esperança, nunca pelo medo." Michelle também fez um apelo aos imigrantes, que o presidente eleito, Donald Trump, prometeu deportar. "A diversidade não é uma ameaça ao que somos como nação. Faz de nós quem somos", afirmou a primeira-dama. "Não deixe ninguém fazer que vocês se sintam como se não importassem ou que não têm lugar na História americana. Vocês têm" Se você e seus pais são imigrantes, também são parte de uma orgulhosa tradição americana. A diversidade não é uma ameaça ao que somos como nação. Faz de nós quem somos. Não deixe ninguém fazer com que vocês se sintam como se não importassem, ou que não têm lugar na História americana. Vocês têm." O último discurso de Michelle ocorre duas semanas antes da posse de Trump. Nesta sexta, Michelle e o presidente Barack Obama serão anfitriões de uma festa na Casa Branca com convidados como a cantora Beyoncé e seu marido, o rapper Jay-Z, o músico Stevie Wonder e a ex-apresentadora Oprah Winfrey. Na terça (10), o presidente viaja para Chicago, onde fará seu último discurso.