Chef Jamie Oliver culpa 'brexit' por fechamento de 6 restaurantes

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O chef inglês Jamie Oliver, famoso por seus programas de TV e seus livros de receitas, culpou nesta sexta-feira (6) a saída do Reino Unido da União Europeia ('brexit') pelo fechamento de seis de seus restaurantes, o Jamie's Italian. De acordo com o jornal britânico 'Guardian', Oliver pretende fechar as unidades de Aberdeen, Exeter, Cheltenham, Richmond, Tunbridge Wells e Ludgate Hill, perto da Catedral de Saint Paul, em Londres, até o final do primeiro trimestre do ano. "Todos os donos de restaurante sabem, o mercado está difícil e, desde o brexit, as pressões e incertezas aumentaram", lamentou o diretor do Jamie's Italian, Simon Blagden, em um comunicado. A cadeia responsabilizou especificamente o encarecimento dos produtos importados pela desvalorização da libra desde o referendo de 23 de junho, acompanhado de uma queda de clientes.