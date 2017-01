Temporal desaloja famílias de cidade gaúcha; prefeito decreta emergência

O município de Rolante, no Vale do Paranhana, no Rio Grande do Sul, foi atingido por um temporal no começo da noite desta quinta-feira, 5, a madrugada desta sexta-feira,6, causando o transbordamento do Rio Rolante, inundando parte da cidade. O prefeito Ademir Gomes Gonçalves decretou na manhã desta sexta-feira situação de emergência no município.

Segundo Gonçalves, cerca de mil moradias foram atingidas e pelo menos 300 famílias ficaram desalojadas, mas após a limpeza das casas, grande parte das pessoas já está voltando para as suas residências. De acordo com o prefeito, várias equipes da Defesa Civil do município e do Corpo de Bombeiros continuam trabalhando nos locais mais castigados pelo temporal, principalmente nos bairros de Mascaradas e Alto Rolante.

O major Alexandro Goi, da Defesa Civil do estado, informou que uma equipe do órgão analisa a situação de um açude em São Francisco de Paula para saber se ocorreu o rompimento. Segundo ele, os técnicos ainda estão no local analisando o que realmente aconteceu.

O major não soube precisar a quantidade de pessoas prejudicadas pelo temporal em todo o município. O levantamento, segundo ele, ainda está sendo feito. De acordo com Alexandre Goi não há registro de mortos e feridos.