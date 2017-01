Polícia prende suspeitos de assassinarem policial em Pinhais

(foto: Reprodução)

A Polícia Civil de Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, prendeu nesta sexta-feira (06 de janeiro) os suspeitos de assasinarem a policial militar Bárbara Aline Gonçalves da Rocha, de 24 anos.

De acordo com a assessoria de imprensa da Polícia Civil, os suspeitos de cometerem o crime serão apresentados à imprensa nesta sexta-feira, às 19 horas, na Delegacia de Polícia Civil de Pinhais.

Bárbara foi morta por volta das 17h30 na véspera de Natal, dia 24 de dezembro, quando criminosos armados invadiram uma loja, que era do irmão dela, na Rodovia João Leopoldo Jacomel, no bairro Maria Antonieta, em Pinhais. Os bandidos renderam a policial, que não esboçou resistência e entregou sua arma aos suspeitos. Ainda assim, foi baleada na cabeça e morreu na hora.

Uma semana antes do homicídio ela havia reagido um assalto, trocando tiros com bandidos que haviam tentado roubar o seu carro. Uma testemunha do assassinato, inclusive, chegou a afirmar ao Programa 190, da Rede CNT, que o rapaz que diriga o veículo usado pára assasinar Bárbara era um dos criminosos que havia participado do assalto frustrado.