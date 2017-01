Ataque a tiros deixa 5 mortos e 8 feridos em aeroporto na Flórida

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um atirador abriu fogo na tarde desta sexta-feira (6) no aeroporto da cidade de Fort Lauderdale, no Estado americano da Flórida, deixando ao menos cinco mortos e oito feridos, segundo as autoridades locais. De acordo com a prefeita de Broward County, o incidente foi provocado por um atirador solitário. Um suspeito está sob custódia da polícia. As autoridades aeroportuárias informaram que o incidente ocorreu no terminal 2, próximo às esteiras de retirada de bagagem. As operações do aeroporto foram suspensas. Não está claro se a situação foi controlada pela polícia. Imagens aéreas mostraram dezenas de pessoas correndo no local e outras aglomeradas do lado de fora do saguão do aeroporto, próximo à pista.