Coritiba vai fazer partida de abertura da Copa do Brasil

Tecnicamente, o Coritiba é quem vai fazer a partida de abertura da Copa do Brasil. Segundo a tabela detalhada divulgada pela CBF, o time paranaense é o primeiro a entrar em campo, pela competição nacional, contra o Vitória da Conquista-BA, na Bahia, no dia 8 de fevereiro.

No dia 8, há 17 jogos agendados pela CBF. O do Coritiba é o único que vai começar às 19h15. Os outros começam às 19h30 (2), às 20h30 (4), às 21h30 (7), às 21h45 (2) e às 23h45 – o jogo envolve o Atlético Acreano e O América-MG e será disputado porque, no Acre, com outro fuso horário, será 21h30.

Três outros times paranaenses também entram em campo no primeiro dia da Copa do Brasil. O Paraná visita o São Bento em Sorocaba, às 20h30. O PSTC recebe o Ypiranga de Erechim no mesmo horário. Às 21h30, o Londrina enfrenta o Gurupi em Palmas (Tocantins).

Pelo regulamento, a primeira fase da Copa do Brasil será disputada em jogo único, na casa do time com menor pontuação no ranking da CBF. O time visitante, contudo, joga pelo empate.