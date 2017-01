Com 31 jogadores, Chapecoense faz primeiro treino com bola

DANIEL FASOLIN CHAPECÓ, SC (UOL/FOLHAPRESS) - Pouco mais de um mês após a tragédia que vitimou quase todo seu elenco, a Chapecoense voltou aos treinos nesta sexta-feira (6). Com 31 jogadores, entre reforços, remanescentes de 2016 e atletas da base, os comandados do técnico Vagner Mancini fizeram a primeira atividade com bola, no CT da Água Amarela, em Chapecó (SC). Entre os contratados, apenas os atacantes Arthur e Tulio de Melo e o lateral Reinaldo não participaram do treinamento. Principais reforços para a temporada, o atacante Wellington Paulista e o lateral Diego Renan estiveram na atividade, mesmo ainda não tendo sido apresentados oficialmente. O treino teve início com uma atividade recreativa com bola. Na sequência, o técnico Vagner Mancini reuniu o elenco e conversou por cerca de 10 minutos. Pela manhã, o elenco da Chapecoense já havia se reunido para treinamento, mas a única atividade havia sido a preparação física. A primeira partida da Chapecoense após a tragédia em Medellín, na Colômbia, acontecerá no dia 26 de janeiro. Nesta data, a equipe fará duelo contra o também catarinense Joinville, na estreia da Primeira Liga.