Coritiba “troca” Rafael Longuine por Gabriel Xavier

Gabriel Xavier: disputado por Coritiba e Vitória (foto: Reprodução / Facebook)

O Coritiba procura um meia no mercado e, até quinta-feira (5), o mais cotado era Rafael Longuine, do Santos. Nesta sexta-feira (6), o mais cotado é Gabriel Xavier, que deixou o Sport. Isso porque a primeira negociação esfriou e a segunda ganhou força.

Rafael Longuine, 25 anos, tem contrato com o Santos até maio deste ano e estava na reserva. O Coritiba chegou a fazer uma proposta, que foi aceita. Contudo, o técnico Dorival Júnior pediu que o clube paulista o segurasse – inclusive com uma renovação contratual. Segundo o treinador, a versatilidade do jogador é útil para a equipe. Com isso, a negociação ficou parada.

Por outro lado, os coxas-brancas passaram a mirar em Gabriel Xavier, 23 anos. Nesse caso, há dois entraves. Um deles, a concorrência. O Vitória da Bahia chegou a fazer proposta por ele. Mas, nesta sexta-feira (6), o clube baiano anunciou as contratações dos meias Dátolo (ex-Atlético-MG e pretendido pelo Atlético-PR) e Cleiton Xavier (ex-Palmeiras), o que em tese reduziria o esforço para levar Gabriel Xavier.

Outro entrave é o posicionamento do Cruzeiro, dono dos direitos econômicos de Gabriel Xavier. O clube mineiro pretende ampliar o vínculo até 2019 – algo que ainda não foi feito – e só depois emprestá-lo a outra equipe.

Outros dois jogadores cotados pelo Coritiba, o lateral-esquerdo William Matheus e o atacante Henrique Almeida, estão mais perto do Alto da Glória. O clube fez uma contraproposta ao Toulouse, da França, dono dos direitos econômicos do lateral. O jogador é um pedido do técnico Paulo Cesar Carpegiani – e Carlinhos, atualmente o único da posição dentro do elenco, pode para o Botafogo.

Quanto a Henrique Almeida, fontes ligadas ao clube afirma que ele pode ser confirmado neste fim de semana (sábado, 7, ou domingo, 8) como reforço. Ele viria por empréstimo junto ao Grêmio.