Esporte Interativo e Band transmitirão a Florida Cup em 2017

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Esporte Interativo adquiriu os direitos de transmissão da Florida Cup, torneio de pré-temporada disputado em Orlando, nos Estados Unidos, que conta com a participação dos clubes brasileiros Bahia, Corinthians, Atlético-MG e Vasco. Em 2017, o torneio foi dividido em duas partes, o Challenge e o Playoff. Os direitos de ambas foram adquiridos pelo Esporte Interativo, que transmitirá todos os jogos do Challenge, que envolve Bayer Leverkusen, Wolfsburg, Estudiantes (ARG), Tampa Bay Rowdies (EUA), Bahia e Atlético-MG; e grande parte dos jogos do Playoff, que conta com a participação de Corinthians, Vasco, São Paulo, River Plate (ARG), Barcelona (EQU) e Millonarios (COL). As partidas do Challenge serão transmitidas em TV aberta (Esporte Interativo), fechada (EI Maxx) e digital. O torneio começa neste domingo (8) e termina em 21 de janeiro, data da final do campeonato. O contrato entre Esporte Interativo e Florida Cup é válido somente para esta edição do torneio. PROGRAMAÇÃO A Band também transmitirá o torneio em TV aberta a partir de domingo (8), com Estudiantes x Bayer Leverkusen (17h) e Tamba Bay Rowdies x Wolfsburg (19h45).