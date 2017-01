Telefonia e bancos lideram reclamações de consumidores no Paraná em 2016

(foto: AEN)

O Procon-PR realizou, em 2016, cerca de 92 mil atendimentos, por telefone, email e pessoalmente. Em relação ao ano de 2015, houve um aumento de 8% nos atendimentos. Entre os segmentos mais reclamados, telefonia e bancos ocupam as cinco primeiras posições.



Além destes, foram realizados ainda 31.572 registros pela plataforma consumidor.gov.br, serviço público que possibilita a interlocução direta entre consumidores e fornecedores através da internet e é gerenciado pelo Procon-PR.



Dos 92 mil atendimentos, a maioria foi realizada por telefone. 80% das demandas foram resolvidas ainda nos canais preliminares de solução de conflitos disponibilizados pelo Procon-PR.



De acordo com a diretora do órgão, Claudia Silvano, o percentual de solução é bastante positivo. “As reclamações que não conseguem ser atendidas de imediato costumam ser solucionadas no prazo médio de 10 dias”, afirma a diretora.



O balanço divulgado pelo Procon-PR informa ainda que foram realizadas 9767 audiências de conciliação buscando uma solução para as reclamações apresentadas pelos consumidores.