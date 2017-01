Ilumina Festival reúne jovens talentos em dois concertos de câmara no Masp

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A terceira edição do Ilumina Festival promove neste sábado (7), às 20h, e neste domingo (8), às 16h, dois concertos gratuitos dedicados à música de câmara. As apresentações integram a programação do encontro internacional anual, que une nomes da música clássica e jovens talentos brasileiros -neste ano, acontece em Mococa, interior paulistano, desde o dia 2 de janeiro. Nas ocasiões, os bolsistas, entre 17 e 26 anos, subirão ao palco do Auditório do Masp (av. Paulista, 1578, tel. 11 3149-5959) ao lado de experientes solistas, como a violinista norte-americana Tai Murray, o violoncelista italiano Giovanni Gnocchi e o pianista brasileiro Cristian Budu, entre outros artistas convidados para a imersão. Eles executarão obras de Claude Debussy (1862-1918), Franz Schubert (1797-1828) e Arnold Schoenberg (1874-1951), entre outros.