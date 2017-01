Com três gols em 7 minutos, Inter goleia o Mogi e avança na Copa SP

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Internacional está classificado à próxima fase da Copa São Paulo. Nesta sexta-feira (6), o time de Porto Alegre bateu o Mogi Mirim por 5 a 0, em São José dos Campos. O destaque da partida foi o centroavante André, que marcou três gols. Logo aos 13 minutos de partida, o jogo parecia que não seria o ideal para ele. Cara a cara com o goleiro rival, ele perdeu a chance. Mas o melhor viria a partir dos 37. Foi quando o primeiro gol surgiu depois de passe de Luís Felipe. Três minutos mais tarde um passe de Ramiro acabou no segundo gol. E outros quatro minutos depois veio o terceiro, novamente com passe de Ramiro. A vitória deixa o Inter com 6 pontos no grupo 20. O Mogi ficou em segundo com três. As duas outras equipes da chave, São José e Aimoré, têm um ponto cada. Com isso, os últimos podem chegar no máximo a quatro na última rodada e o Colorado está classificado. O encontro de domingo servirá apenas para decidir se o avanço será em primeiro ou segundo. O duelo será com o São José. No segundo tempo, com o placar construído, o Colorado seguiu melhor na partida e acabou vencendo sem qualquer percalço. Aos 19, Bruno José driblou o goleiro e fez o quarto. E no último minuto de jogo, Guilherme fechou o placar em 5 a 0.