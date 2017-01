Alex Santana e Zezinho: donos do meio-de-campo do Paraná (foto: Divulgação/ Paraná Clube)

O Paraná Clube confirmou nesta sexta-feira (6) duas contratações para o meio-de-campo. Uma delas é Zezinho, ex-Atlético e que virou um “desafeto” depois de uma polêmica no Campeonato Paranaense de 2014. Outro é Alex Santana, que estava virtualmente acertado desde meados de dezembro.

Em 2014, Paraná e Atlético disputavam as quartas-de-final do Estadual. O time da Vila Capanema venceu o primeiro jogo por 2 a 1 e torcedores chamaram o Atlético de “time do fim da rua” – ambos têm endereço na avenida Engenheiros Rebouças. No jogo de volta, o Furacão triunfou por 2 a 0 e carimbou a vaga às semifinais. Zezinho provocou o adversário, dizendo que jogava num time que pagava salários. Curiosamente, depois disso o jogador não se firmou mais no Atlético e foi emprestado à Chapecoense (em 2014), ao Atlético-GO (em 2015), ao Nacional da Madeira (em 2016) e ao Ceará (em 2016). Por este último, disputou a Série B, mas como reserva. Somou 11 jogos e 2 gols.

Zezinho, hoje com 24 anos, parece ter deixado a polêmica para trás. “Estou feliz com essa oportunidade que o Paraná está me dando. Tinha outras propostas, mas fiz a escolha pela estrutura e pelo planejamento apresentado”, disse ele, ao site oficial do clube. “Venho motivado e feliz para conquistar os objetivos para essa temporada”.

Alex Paulo Menezes Santana, 21 anos foi citado em uma leva de jogadores indicados pelo diretor Rodrigo Pastana, que trabalhou com ele no Guarani. Os outros dois – o zagueiro Leandro Amaro e o lateral Daniel Damião – não foram mais citados, mas Alex teria acertado contrato no dia 14 de dezembro. Ele se apresentou no dia 2, com os outros jogadores, e levou três semanas para ser apresentado oficialmente.

“Confio no projeto para esta temporada. Chego confiante para buscar títulos e escrever meu nome na história do clube”, disse Alex Santana. “A campanha no Guarani serviu para um amadurecimento. Agora, quero buscar meu espaço no novo clube”, continuou ele, que no ano passado atuou como volante, mas se define como um meia-ofensivo.