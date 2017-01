São Paulo desembarca nos EUA para pré-temporada e Florida Cup

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O São Paulo desembarcou nesta sexta-feira (6) na Flórida para a disputa da Florida Cup. O Instagram da competição internacional de pré-temporada divulgou uma imagem da chegada do clube, com o técnico Rogério Ceni no aeroporto vestindo um cachecol do torneio. O clube paulista embarcou rumo aos Estados Unidos durante a madrugada e fez escala no Panamá antes de chegar ao destino final. Um dos quatro times participantes da Florida Cup, o São Paulo estreia no torneio somente no dia 19 de janeiro, no Al Lang Stadium, na cidade de St. Petesburg, contra o vencedor da partida entre River Plate e Millionarios-COL.