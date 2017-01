O prefeito Rafael Greca, internado desde a última segunda-feira para o tratamento de uma tromboembolia pulmonar, recebeu a visita do vice-prefeito Eduardo Pimentel durante à tarde desta sexta-feira, 6. Com um quadro de saúde evoluindo satisfatoriamente, de acordo com a equipe médica do Hospital Marcelino Champagnat, os médicos já falam em alta médica para os próximos dias.

Leia mais no Blog Política em Debate.