Ataque a tiros deixa 5 mortos e 8 feridos em aeroporto na Flórida

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um atirador abriu fogo na tarde desta sexta-feira (6) no aeroporto da cidade de Fort Lauderdale, no Estado americano da Flórida, deixando ao menos cinco mortos e oito feridos, segundo as autoridades locais. O incidente ocorreu no terminal 2, próximo às esteiras de retirada de bagagem. As operações do aeroporto foram suspensas. De acordo com a prefeita de Broward County, o incidente foi provocado por um atirador solitário. Um suspeito está sob custódia da polícia, sem ferimentos. Não há motivo aparente para o ataque. O senador pela Flórida, Bill Nelson, disse à emissora MSNBC que o suspeito foi identificado como Esteban Santiago, 26, e portava uma cédula de identidade militar –não há informações sobre a validez do documento. As entradas e saídas do aeroporto foram bloqueadas pela polícia. As autoridades desmentiram relatos de que novos tiros haviam sido registrados no local. Imagens aéreas mostraram dezenas de pessoas correndo no local e outras aglomeradas do lado de fora do saguão do aeroporto, próximo à pista. Mark Lea, uma testemunha do incidente, disse à emissora MSNBC que o atirador "não disse nada, esteve quieto o tempo todo, não gritou". Jillian Saunders disse à agência de notícias Associated Press pelo Twitter que observou o incidente de dentro de um avião que deveria decolar para Los Angeles. "Tudo que se vê no noticiário está acontecendo do lado de fora da minha janela", afirmou. "Por sorte, eu estou no avião e disseram que agora somos as pessoas em maior segurança no aeroporto." Segundo as autoridades, entre 80 mil e 100 mil circulam pelo local diariamente. A assessoria de imprensa da Azul disse à Folha de S.Paulo que os voos da companhia entre o Brasil e Fort Lauderdale não sofreram alterações. A Latam, que faz voos para outras cidades da Flórida, como Orlando e Miami, disse que nenhum voo foi alterado. Caso planeje viajar para a região, confira o status do seu voo antes de sair de casa.