Defesa Civil alerta para ocorrência de chuvas fortes no fim de semana

A Defesa Civil de Curitiba está em alerta desde a tarde desta sexta-feira (6/1) devido à possibilidade de chuva intensa ao longo do final de semana. Caso aconteçam emergências, a orientação é ligar para o Corpo de Bombeiros, no 193, e para a Guarda Municipal e Defesa Civil, no 153.

Recomendações

Comuns durante o verão, os temporais exigem atenção especial da população para evitar problemas, orienta o órgão.

Alguns cuidados são essenciais para diminuir possíveis danos decorrentes das fortes chuvas, ventos e raios.

Os pedestres, por exemplo, devem evitar se abrigar embaixo de árvores durante um temporal, uma vez que há risco de queda de galhos. Também é bom não ficar parado sob estruturas metálicas nem ao lado de postes de energia – podem ocorrer quedas ou rompimento de fios de alta tensão.

A Defesa também recomenda não utilizar telefone celular ao ar livre durante uma chuva forte, pois há risco de o aparelho atrair raios. A recomendação é especialmente válida para a capital, que registra grande incidência de raios nesta época do ano.

Em caso de inundações ou alagamentos, não se deve tentar atravessar os pontos nem a pé nem de carro, moto ou bicicleta. A água pode esconder algum buraco, o que pode resultar em acidentes graves. Em caso de inundações maiores também há o risco de a correnteza arrastar a pessoa e o veículo.

Durante um temporal, a principal recomendação é que a pessoa espere a chuva passar preferencialmente abrigado (num mercado, loja ou em casa, por exemplo).

Quando na residência, é aconselhável tirar todos os aparelhos eletrônicos da tomada.

Trânsito

Além de não atravessar pontos de alagamento, a recomendação da Defesa Civil aos motoristas é que estacionem o veículo em um local seguro, com as luzes e o alerta do carro ligados.

Caso já esteja em deslocamento durante uma chuva forte, é preciso reduzir a velocidade de forma a fazer o trajeto de modo seguro.