Thiago Heleno deve ficar no Atlético, segundo empresário

Thiago Heleno: tentativa de liberação na Fifa (foto: Geraldo Bubniak/Agb)

O zagueiro Thiago Heleno deve ficar no Atlético. Ao menos é o que indica o empresário dele, Giba Brasil, em uma postagem em seu perfil no Instagram. Ele publicou uma foto em que aparece abraçado ao zagueiro na Arena da Baixada. Na legenda, o texto: "O General continua em seu quartel".

Ao portal UOL, o empresário disse que deve fechar a permanência na próxima segunda-feira (9). E confirmou que a liberação junto ao Deportivo Maldonado (Uruguai) será através da Fifa. O clube uruguaio detém os direitos econômicos do jogador desde 2010, mas Thiago Heleno nunca chegou a defender a equipe. O zagueiro e seu empresário pedem “justa causa desportiva” para conseguir a liberação.

Thiago Heleno foi um dos destaques do Atlético no Brasileirão de 2016, mas não teve o empréstimo renovado. O clube uruguaio pedia R$ 9 milhões pela compra definitiva dos direitos econômicos. O anúncio do empresário indica também que, em tese, o Atlético tem a preferência do próprio jogador para esta temporada. Atlético-MG, Fluminense e Santos chegaram a sondá-lo para o ano de 2017.