Charles Cosac será o novo diretor de Biblioteca

CHICO FELITTI SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O editor Charles Cosac, 52, foi convidado pela gestão João Doria Jr. (PSDB) a assumir a diretoria da Biblioteca Mario de Andrade, a mais relevante da cidade e a segunda maior do país, e aceitou o convite. A informação foi confirmada por André Sturm, secretário municipal de Cultura. Cosac, que fundou a editora Cosac Naify, preferiu não se pronunciar sobre o assunto no momento. Desde o fechamento da editora que levava seu sobrenome, especializada em livros de arte e em edições de luxo de clássicos da literatura e das ciências humanas, Cosac não havia revelado quais eram seus planos profissionais. Com um orçamento anual na casa dos R$ 9 milhões e um acervo com mais de 4 milhões de obras, a Mario de Andrade passou na sua última gestão por um processo de modernização, passando a ficar aberta 24 horas por dia e a sediar eventos de música, cinema e artes plásticas, além da literatura. O professor Luiz Armando Bagolin, que dirigiu a BMA até dias atrás, declarou sobre a escolha: "Charles é um querido amigo. Uma pessoa de grande sensibilidade. Sei que dará o seu melhor para a Biblioteca Mário de Andrade. Desejo-lhe muita sorte e sucesso".