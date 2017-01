Bate boca vira caso de polícia

(foto: Reprodução)

O bate-boca entre o jornalista Léo Dias e o casal Danielle Winits e André Gonçalves, que viralizou nas redes sociais nesta sexta-feira (06/01), acabou virando um caso de polícia. É que Gonçalvez publicou um vídeo ameaçando o jornalista. Léo Dias respondeu registrando um boletim de ocorrência na 16ª delegacia de polícia, na Barra da Tijuca, denunciando o ator por ameaça e injúria.

A confusão teve início após Léo Dias noticiar em sua coluna que Daniele teria furado a filha no aeroporto fingindo estar grávida. Nas redes sociais, a atriz desmentiu a informação e bateu pesado no colunista, que também nas redes sociais respondeu afirmando que ela teria traído o ex, Amaury Nunes, com o personal trainer.

Em seguida, André GOnçalvez publicou um vídeo defendendo a noiva. Nele, dizia que quebraria os dentes do jornalista e o acusava de cheirar cocaína.

O ator foi indiciado por ameaça e, se condenado, pode pegar até três meses de cadeia. Além disso, pela acusação de injúria, pode ser obrigado a pagar uma indenização ao jornalista.