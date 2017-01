Quem está na mira do pente-fino do INSS

530 mil segurados com auxílio-doença concedido há mais de dois anos 1,2 milhão de aposentados por invalidez com menos de 60 anos R$ 4,3 bilhões é quanto o governo espera economizar com cortes de benefícios por incapacidade em dois anos O que emperrou o pente-fino 1. A medida provisória que o governo enviou criando o pente-fino perdeu a validade porque não foi aprovada a tempo no Congresso 2. Como a medida caducou, o governo não pode pagar o bônus de R$ 60 por perícia da revisão 3. Além disso, o acordo salarial fechado com os peritos, que prevê reajuste de 27,9% até 2019, ainda não foi para votação Quem entra no pente-fino >>Auxílios-doença e aposentadorias por invalidez concedidas há mais de dois anos >>Apenas benefícios que não passaram por perícia desde 2014 terão que ser reavaliados Primeiros lote >>O INSS começou a revisar os auxílios-doença concedidos na Justiça >>Nos dois primeiros lotes estavam sendo convocados os segurados mais jovens, de até 45 anos Idosos >>Aposentados por invalidez que têm 60 anos ou mais não precisam passar por perícia de revisão >>Já os idosos que recebem auxílio-doença serão convocados O que fazer enquanto espera a perícia de revisão >>Apesar de as perícias estarem todas paradas no INSS, o segurado não deve perder tempo >>Ele pode aproveitar esse intervalo para agendar consultas e exames médicos que comprovem que não tem condições de voltar a trabalhar >>Também é importante reunir exames mostrando que o trabalhador tem feito tratamento médico