Primeiro fim de semana do ano terá chuva em Curitiba e nas praias

(foto: Franklin de Freitas)

O primeiro fim de semana do ano de 2017 terá chuva em Curitiba e nas praias. Ao menos é o que diz o Instituto Meteorológico Simepar para este sábado (7) e domingo (8) na capital paranaense e nas cidades do Litoral.

Para sábado, o Simepar prevê muitas nuvens pela manhã, pancadas de chuva isoladas e trovoadas à tarde e céu parcialmente nublado à noite, com chuvas e trovoadas. As temperaturas oscilam entre 18ºC (mínima) e 26ºC (máxima). Essa mesma previsão vale também para domingo, com um pouco mais de frio (mínima de 17ºC) e um pouco mais de calor (máxima de 29ºC).

No Litoral, deve haver céu nublado pela manhã, pancadas de chuva à tarde e chuvas com trovoadas à noite, tanto no sábado quanto no domingo. As temperaturas variam entre 22ºC e 28ºC no sábado e 21ºC e 30ºC no domingo.