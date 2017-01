Fla marca no fim, vence São Bento e garante vaga antecipada na Copinha

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A goleada na estreia estava longe de ser repetida nesta sexta-feira (6), mas a atuação do Flamengo diante do São Bento (SP) bastou para que o Rubro-negro garantisse sua vaga antecipada para a segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Com um gol de Hugo Moura no último minuto, os cariocas superaram os paulistas por 2 a 1 no estádio Anacleto Campanella. Com o resultado positivo diante do zerado São Bento, o Flamengo chegou aos seis pontos e manteve a liderança do grupo 23 do torneio e ainda garantiu a classificação para a próxima fase. Isso porque o São Caetano venceu o Central (PE) na preliminar, alcançou a mesma pontuação do rubro-negro e deixou os pernambucanos sem nenhum ponto. Protagonistas do duelo do próximo domingo (8) que valerá a liderança da chave, o time da casa e o carioca não podem mais ser alcançados. Principal time do grupo, o Flamengo teve dificuldades em mais um início de jogo no campeonato. Apesar de dominar as ações e pressionar o adversário em seu campo, o Rubro-negro não chegava tão perto do gol. Para piorar, Patrick ainda perdeu um pênalti. "O time deles é forte fisicamente, isso dificultou", explicou o lateral Cleber. E foi o ala, inclusive, o responsável por furar esse bloqueio. Mesmo com sua baixa estatura, Clebinho, como é conhecido, apareceu na segunda trave para aproveitar um cruzamento da esquerda e finalizar por cima do goleiro do São Bento, aos 46 minutos do primeiro tempo, abrindo o placar. No segundo tempo, porém, a dificuldade se fez presente novamente. Nem mesmo a entrada da promessa Vinicius Junior, de apenas 16 anos, ajudou. O atacante, que tinha se destacado na estreia com dois gols, era peça isolada no ataque. Apesar de buscar jogo, não via seus companheiros com a mesma intensidade. O São Bento se fechava e buscava uma chance no contra-ataque. E foi assim, aos 36 minutos, que chegou ao empate. Luiz Gabriel aproveitou rebote do goleiro Gabriel Batista em cruzamento e tocou para o fundo da rede. O cenário era preocupante para o Flamengo, até que novamente Vinicius Junior tratou de resolver. No último minuto, o jovem deu belo passe para Hugo Moura, que recebeu dentro da área e chutou no canto do goleiro para definir o placar: 2 a 1 e nova vitória rubro-negra.