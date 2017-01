BR-277 fica interditada no Interior do PR

Um caminhão provocou um acidente que deixou a BR-277 totalmente interditada no Interior do Paraná, na noite desta sexta-feira (6). O acidente foi em na altura do km 417, em Cantagalo, região central do Estado.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, o acidente ocorreu às 20h30. Um caminhão-tanque carregado de combustível ficou desgovernado e tombou, bloqueando os dois sentidos da estrada – que naquele trecho é de pista simples. Houve formação de filas nos dois sentidos. O veículo teve que ser retirado. A pista só foi liberada depois das 22 horas.