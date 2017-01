Cruzeiro perde para o Bragantino e cai para segundo na Copinha

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Depois de estrear com vitória na Copinha, o Cruzeiro entrou em campo mais uma vez. Nesta noite de sexta-feira (6), a equipe duelou contra o Bragantino, mas saiu de campo derrotada por 1 a 0. O jogo foi realizado no estádio Nogueirão, sede do Grupo 22 da Copa São Paulo. O único gol da partida foi marcado por João Victor, no segundo tempo. Com o resultado, o Bragantino foi aos seis pontos e garantiu sua classificação para a próxima fase. Já o Cruzeiro cai para a segunda colocação, com os mesmos três pontos do União Mogi. O campo pesado prejudicou muito o desempenho dos times. No primeiro tempo, as equipes mal conseguiram ameaçar a meta rival. Ligeiramente melhor, o Bragantino ameaçou primeiro com João Victor, por duas vezes, enquanto o Cruzeiro respondeu com Rick Sena. Ainda antes do intervalo, Rodrigo finalizou com perigo ao gol celeste, mas foi só. 45 minutos sem gols e de pouca emoção no Nogueirão. O jogo morno não mudou muito no segundo tempo, mas a rede balançou. Minutos depois de uma boa jogada de Kaio Lucas, o Bragantino chegaria mais uma vez, agora para marcar. Aos 22 minutos, João Victor abriu o placar para o Massa Bruta. 1 a 0. Em desvantagem no placar, mas restando ainda pouco mais de 20 minutos, o Cruzeiro esboçou o ensaio de uma pressão pela igualdade e para isso explorou as jogadas pelo alto. Por terra, a Raposa quase empatou, mas Bruno Caldana evitou o gol celeste quase em cima da linha. Esta foi a melhor chance mineira na partida. Depois disso, o Cruzeiro ainda tentou seus últimos suspiros, mas a pressão não deu certo e o empate não veio. Placar final, 1 a 0 Bragantino. No outro jogo da chave, mais cedo, o União Mogi enfrentou o River-PI e venceu por 2 a 1. Com o resultado, a equipe anfitriã somou seus primeiros três pontos, igualando o Cruzeiro, enquanto o time do Piauí permanece com zero e já está eliminado.