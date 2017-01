SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Santos ficou no empate por 1 a 1 contra o Rio Branco-AC, nesta sexta-feira (6), no encerramento da segunda rodada do grupo 25 da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O resultado embolou a situação da chave: os quatro times ainda têm chance de classificação. Léo Souza, camisa 9 e capitão santista, abriu a contagem aos 7 minutos de jogo, com finalização firme de pé direito - a bola sobrou quicando no meio da área e o centroavante não perdoou. O time paulista segurou o resultado até os 33 do segundo tempo, quando Júnior igualou em cobrança de falta de longe. Lance curioso: Júnior colocou tanta força na pancada do meio da rua, no lance do gol, que se lesionou no mesmo instante. Foi atendido voltou a jogar. O duelo marcou a estreia de Nicolas Bernardo, "pupilo" de Robinho, na competição. O Santos trata o menino de apenas 17 anos com cuidado, para evitar exposição - o atacante, indicado para a base alvinegra pelo próprio Robinho, entrou na metade final, aos 12 minutos, e botou fogo no confronto. Driblador, Nicolas Bernardo participou de duas chances de gol em 10 minutos: as duas terminaram em boas finalizações de Giovane, mas não entraram. A primeira delas, aliás, carimbou o travessão. O Santos, quando jogava melhor após a entrada do garoto, sofreu o empate. Destaque para duas oportunidades claras desperdiçadas por Léo Souza: uma no primeiro tempo, quando demorou para definir jogada na entrada da área e seu chute saiu desviado por um zagueiro, e outro no fim do duelo - neste último, pegou rebote do goleiro e, livre de marcação, bateu por cima do travessão. Já nos acréscimos do segundo tempo, o Rio Branco-AC teve o jogador Caio expulso. Mesmo com um a menos, embalado pela reação, terminou a partida pressionando o rival. Agora com quatro pontos, o Santos mantém a liderança de um grupo embolado. Vice-líder, o Audax-SP soma três pontos, a mesma pontuação do Floresta-CE. Rio Branco-AC é lanterninha, com um ponto, mas ainda tem chance de classificação. Tudo será definido na última rodada, agendada para o próximo domingo (08). O Santos enfrentará o Audax-SP e joga pelo empate para avançar ao mata-mata do torneio. O Floresta-CE terá pela frente o Rio Branco-AC. Ao fim das partidas, os dois melhores colocados passarão à próxima fase.