'Gigante' decide e Corinthians se classifica na Copinha com nova goleada

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Artilheiro do Corinthians no último Campeonato Brasileiro Sub-20, o atacante Carlinhos foi decisivo para garantir a classificação alvinegra para a próxima fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Diante do Operário-MS, o jovem de 1,95m foi responsável por dois gols e uma bela jogada que resultou no tento de Pedrinho, na vitória por 4 a 0. Essa foi a segunda goleada do Corinthians na competição em duas rodadas. Na estreia, a equipe do técnico Osmar Loss já havia vencido o Pinheiro-MA por 6 a 0. Mesmo tendo sido reserva na última temporada, Carlinhos foi um dos jogadores da base promovidos no meio do ano passado para integrar o elenco do time principal. Neste ano, o atacante voltou ao sub-20 para a disputa da Copinha. A primeira jogada decisiva de Carlinhos contra o Operário saiu aos 31 minutos da etapa inicial. Em um contra-ataque, o atacante deu um chapéu em João Vitor, um drible da vaca em Matheus Cuíca e chutou em cima do goleiro Caio. A bola sobrou para Pedrinho, que, livre, só teve o trabalho de empurrar para o fundo das redes. Depois disso, foram dois gols do "gigante" corintiano: no primeiro minuto do segundo tempo, Mantuan enfiou belo passe para Carlinhos, que dominou e tocou na saída do goleiro. Aos 15, novamente Mantuan lançou, Fabricio Oya tocou e Carlinhos driblou o goleiro para fazer seu segundo tento. O último gol corintiano saiu aos 21 minutos, dos pés de Mantuan. A vitória garante a classificação do Corinthians no Grupo 17. Na última rodada, no domingo (8), a equipe alvinegra enfrenta o Taubaté-SP para definir o líder da chave. Operário-MS e Pinheiro-MA, que se enfrentam no mesmo dia, já estão eliminados da competição.