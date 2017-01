Disney vive dilema sobre princesa Leia

(foto: Divulgação)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os estúdios Disney não sabem o que fazer com a princesa Leia após a morte de Carrie Fisher. De acordo com fontes do site "Hollywood Reporter", a personagem teria um papel nos episódios oito e nove da franquia, o que incluiria uma cena com Han Solo. Ainda não se sabe detalhes de como seriam essas senas, mas Leia teria um papel crucial nos próximos episódios da série de filmes. A filmagens do episódio oito, dirigido por Rian Johnson, mas o episódio nove deve começar a ser rodado em breve. Entre as possibilidades em vista, está tirar a personagem do roteiro ou "ressuscitá-la" por meio de efeitos especiais. A segunda medida já foi tomada em outros filmes, mas é incomum para atuações longas -o que talvez obrigasse Leia a aparecer pouco nos filmes.